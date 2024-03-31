31 Mart Yerel Seçim Sonuçlar: Deprem bölgesinde yerel seçim sonuçları! İşte 11 ilde son durum...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.
Saat 22.35 itibarıyla sonuçlar şöyle
DEPREM BÖLGESİNDEKİ SON DURUM
KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI
AK Parti: 42.09
Yeniden Refah Partisi: 33.59
CHP: 15.09
ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI
CHP: 49.60
AK Parti: 27.48
HATAY SEÇİM SONUÇLARI
AK Parti: 43.73
CHP: 44.21
MALATYA SEÇİM SONUÇLARI
AK Parti: 48.85
CHP: 37.34
ADANA SEÇİM SONUÇLARI
CHP: 46.62
AK Parti: 37.66
KİLİS SEÇİM SONUÇLARI
CHP: 41.72
AK Parti: 27.16
OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI
MHP: 40.21
İYİ Parti: 23.95
CHP: 22.07
DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI
DEM Parti: 64.20
AK Parti: 16.78
ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI
Yeniden Refah Partisi: 38.76
AK Parti: 34.39
DEM Parti: 20.31
ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI
AK Parti: 38.15
Yeniden Refah Partisi: 21.13
CHP: 16.48
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