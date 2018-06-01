Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde üçüncü kez 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 123 bin 601 lira 51 kuruş devretti.

Süper Loto'nun 554'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 10, 19, 37, 42 ve 47 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 7 bin 786 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 711 kişi 171 lira 25'er kuruş, 3 bilen 77 bin 285 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Çekilişte, 2 milyon 324 bin 737 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 680 bin 223 lira 73 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 939 bin 289 lira 23 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Süper Loto çekilişlerinde en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12.

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