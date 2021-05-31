31 Mayıs 2021 corona virüs tablosu: 122 can kaybı, 6 bin 493 yeni vaka

Türkiye'nin 31 Mayıs 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 122 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi.

31.05.2021 - 20:48 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 21:03

31 Mayıs 2021 corona virüs tablosu: 122 can kaybı, 6 bin 493 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 596 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, vefat sayısı 47 bin 527 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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