31 Mayıs 2022 corona virüs tablosu: 4 can kaybı, 975 yeni vaka

Türkiye'nin 31 Mayıs 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 975 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Haberler 31.05.2022 - 21:00 | Son Güncelleme : 31.05.2022 - 21:03

31 Mayıs 2022 corona virüs tablosu: 4 can kaybı, 975 yeni vaka

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Günlük corona virüs tablosu... 

Sağlık Bakanlığı, Günlük Tablosu'nu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 128 bin 854 Covid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 946 oldu.

'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 734 bin 958 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de

CORONA VİRÜS

BİONTECH AŞISI OMİCRON VARYANTINDAN KORUR MU?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...