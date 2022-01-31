31 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 182 can kaybı, 93 bin 261 yeni vaka

Türkiye'nin 31 Ocak 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 182 kişi yaşamını yitirdi, 435 bin 513 test yapıldı, 93 bin 261 vaka belirlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.01.2022 - 19:54 | Son Güncelleme : 31.01.2022 - 20:37

31 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 182 can kaybı, 93 bin 261 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 435 bin 513 Covid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 93 bin 438 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,51 olarak kayıtlara geçti.

'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 981 bin 790 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"VİRÜSLE MÜCADELEDE ZORLU DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın" dedi.

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