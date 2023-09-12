31 yaşındaki Gizem’in şüpheli ölümü

Esenyurt’ta Gizem Özdemirci isimli kadın, yaşadığı evde ölü bulundu.



Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde işe gelmeyen 31 yaşındaki Gizem Özdemirci, aynı işyerinde çalıştığı ağabeyi tarafından defalarca arandı.



Telefonlarına cevap alamayan ağabey, bu seferde aynı sitede yaşayan ablasını arayarak kardeşinin evini kontrol etmesini istedi.



Daireye giren abla ise Özdemirci’nin cansız bedeniyle karşılaştı.



Abla durumu polis ekiplerine haber verirken, aynı evde yaşadığı annesinin dün memlekete gittiği öğrenildi.



Olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaparken, genç kızın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.



Yaşanan olayla ilgili ise polis ekipleri çalışma başlattı.