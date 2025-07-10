31 yaşındaki Tuğba kalbine yenildi

Aydın'ın Efeler ilçesi Efeler Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Tuğba Egüz (31), geçtiğimiz hafta evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Egüz'ün, yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Egüz'ün ani ölümü, ailesi, yakınlarını yasa boğarken naaşı, bugün Efeler Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Germencik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

