31 yıl hapisle aranıyordu, bulaşık makinesinin içinde yakalandı
04.09.2026 16:28
Son Güncelleme: 04.09.2026 16:34
31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.
Kocaeli’de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., saklandığı eve düzenlenen operasyonda bulaşık makinesinin içinde bulundu.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kilitlenerek muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve benzeri suçlardan aranan A.S.’nin İzmit’te bir evde saklandığı tespit edildi.
A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.