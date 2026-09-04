31 yıl hapisle aranıyordu, bulaşık makinesinin içinde yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kilitlenerek muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve benzeri suçlardan aranan A.S.’nin İzmit’te bir evde saklandığı tespit edildi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.S.’yi bulaşık makinesinin içine gizlenmiş halde buldu. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.