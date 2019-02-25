Uluslararası bir firmanın Türkiye enerji direktörü O.T.'ye eşi Ş.T. boşanma davası açtı.

Boşanma dilekçesindee, "Davalı, müvekkilime haremindeki cariyeler gibi davranmış, kölesi gibi muamele etmiştir" iddiasında bulunuldu.

31 yıldır evli olan çiftten O.T'nin, direktör olarak çalıştığı uluslararası firmadaki bazı kadınlarla eşini aldattığını iddia eden Ş.T'nin avukatı Binnur Kortun Ertek'in boşanma dilekçesinde yer verdiği ifadeler, Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberinde yer aldı:

"Davalı O.T. aynı anda 2-3 evlilik dışı ilişkiyi aynı anda yürütmüştür... Davalı kocanın birlikte çalıştığı asistanı A.Ş. dışında 3 kadınla daha ilişkisi vardır... Davalı kendisi için yaşamış ve müvekkilime kölesi cariyesi gibi muamele etmiştir... Müvekkilime eşinin iş yerine gelmesi yasaklanmıştır..."

Dilekçesinde 10 milyon TL tazminat ve 30 bin TL nafaka isteyen Ş.T.'nin avukatı, davalının 300 bin lira maaş aldığını ve bankalarda 20 milyon lira hesabı olduğunu kaydetti. Ayrıca, yurtiçi ile yurtdışı tüm bankalardaki hesap hareketlerinin ve mal varlığının tespiti talep edildi.