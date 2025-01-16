315 bin 856 öğretmen uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı aldı
2024 yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları kapsamında 66 bin 658 öğretmene uzman öğretmen, 249 bin 198 öğretmene de başöğretmen ünvanı verildi.
"2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz", 23 Aralık 2024'te yayımlanmıştı.
Kılavuz doğrultusunda başvuruda bulunan öğretmenler, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına katıldı.
Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere yeni ünvanları doğrultusunda sertifikaları verildi.
315 bini aşkın öğretmen, 15 Ocak itibarıyla yeni ünvanları doğrultusunda eğitim öğretim tazminatından yararlanmaya başladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Meb
- Öğretmen