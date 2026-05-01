32 dakikalık pusu davasında 1 tahliye

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde akraba iki aile arasındaki anlaşmazlık, sonradan husumete dönüştü. Tartışmaların odağındaki bahçede 25 Temmuz 2024'te kan döküldü.

Uzun namlulu silahların kullanıldığı 32 dakikalık pusuda Hacı Şakir Aslan ve yeğeni Aslan Aslan yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan 36 kişiden 18’i tutuklandı. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu süreçte 2 kişi daha tutuklandı. Sonrasında 13 kişi tahliye edildi.

5. duruşma Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tutuklu sanıklar H.A., M.A., A.A., Ş.A., A.A., S.A. ve M.A., bulundukları farklı cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşma salonunda tanık olarak dinlenecek Kızıltepe İlçe Jandarma personelleri de hazır bulundu.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada sanıklar, jandarma karakolundaki ifadelerini tekrar ettiklerini söyleyerek tahliyelerini talep etti.

DURUŞMA KAPALI YAPILDI, REDDİHAKİM TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Davaya katılanlar ise duruşma salonuna alınmadı. Duruşma sırasında katılanlar vekilleri, müvekkillerinin salona alınmadığını ve soru sorma haklarının kısıtlanarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savundu.

Katılanlar vekili Avukat Ümit Aslan şunları söyledi:

“Katılanların çoğu İstanbul’dan gelmiş ve kapıda hazır beklemektedirler. Kendilerinin içeri alınmaması kabul edilebilir bir durum değildir. Sanık ve katılan tarafına eşit davranılmamaktadır. Duruşmanın güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde soru sorma hakkının kısıtlanmaması amacıyla birkaç katılanın duruşmaya alınmasını talep ediyoruz."

Mahkeme heyeti ise önceki oturumlarda katılanların heyete bağırdığı, duruşma düzenini bozduğu ve sanık müdafilerine saldırdıkları gerekçesiyle kamu güvenliği nedeniyle duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi.

Bu kararın ardından katılan vekillerinin sunduğu reddihakim talebi, duruşmayı uzatma amacı taşıdığı gerekçesiyle reddedildi.

"SİLAH SESLERİ AZALINCA MÜDAHALE ETTİK"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Uzman Çavuş A.G., şunları söyledi:

“İhbar üzerine gittiğimizde bölgeden çok yoğun silah sesleri geliyordu. Siper aldık ve seslerin muhtarın evinin karşısındaki dağlık alandan geldiğini belirledik. Silah sesleri azalınca müdahale ettik."

“Arkadaşlarımız tutuklu A.A.’yı yakalamıştı ancak çıkan kargaşada şahıs kaçtı. A.A.’nın bulunduğu bölgede bir tüfek ele geçirdik. Tüfeği de muhafaza altına alıp araca koydum.”

"Sonra takviye ekip geldi. Gelen takviye ekipler yeterliydi. Aldığımız şahısları transit araçlara yerleştirdik. Karakola gittikten sonra aldığımız kişileri nezarethaneye koyduk.”

BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanıklardan Ş.A.’nın delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine, kalan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkemeyi heyeti; gizli tanığın yeniden dinlenilmesi ve tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik talepleri ise reddetti.