32. Dönem POMEM Giriş Sınavı tarihi: POMEM sınavı ne zaman?

32. Dönem POMEM Giriş Sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı. POMEM sınav aşamasına katılacak adaylar sınav merkezlerini, T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayabilir.



İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacak. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileri bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacak.



Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğinde sayılacak.



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