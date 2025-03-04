32. dönem POMEM sonuçları sorgulama: POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Polis alımında adalar ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik etaplarına katılıyor. Başarılı olan adaylar ise mülakatlara katılmaya hak kazanıyor. POMEM 2025 yılında toplam 12 bin alım yapacak. Sınavlar 20 Ocak itibariyle yapılmaya başlanırken adaylar sonuçlara odaklandı. POMEM sınav sonuçları pau.ed.tr adresinden ilan edilecek. Sonuçların ardından adaylar sözlü mülakatlara katılacak. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak. Peki POMEM sonuçları açıklandı mı? İşte, POMEM sınav sonuçları sorgulama ekranı…



32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Polis Akademisi tarafından organize edilen 32. dönem POMEM sınavları 20 Ocak 2025 tarihinde yapılan duyurunun ardından başlamıştı.



Mart ayı gelirken sonuçlara ilişkin takvim merak ediliyor. POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bir tarih paylaşımı gelmedi. Bir önceki alım dönemi dikkate alındığında sonuçların Mart ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.



POMEM KAÇ ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK?



Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılacak.



MÜLAKATLAR NASIL YAPILACAK?



Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir.



Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,



2) Kendisinden istenileni kavrama,



3) Özgüveni,



4) İfade etme yeteneği,



5) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.



Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

