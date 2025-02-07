32. dönem POMEM sonuçlarında son durum: POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alımları kapsamında 12.000 öğrenci alımı için başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul etti. Başvuruların ardından, 11 Aralık 2024 tarihinde ön başvuru sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre, lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday, sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

