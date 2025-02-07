32. dönem POMEM sonuçlarında son durum: POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 32. Dönem alımlarında süreç devam ediyor. 32. Dönem POMEM giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, 32. dönem POMEM sonuçlarında son durum ne? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alımları kapsamında 12.000 öğrenci alımı için başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul etti. Başvuruların ardından, 11 Aralık 2024 tarihinde ön başvuru sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre, lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday, sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.
POMEM SONUÇLARINDA SON DURUM
Sınav süreci, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik parkurunun ardından sözlü mülakat aşaması devam ediyor. Adaylar, mülakat ve parkur sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Ancak, Polis Akademisi Başkanlığı henüz bu sonuçların açıklanacağı kesin bir tarih belirlemedi. Adaylar, sonuçlarını Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirler.
Adayşar, 32.Dönem POMEM alımlarıyla ilgili en güncel bilgilere, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.
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