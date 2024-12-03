32 ilde DAEŞ'e operasyon: 93 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 32 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 93'ü gözaltına alındı.

32 ilde DAEŞ'e operasyon: 93 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü 'in finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı düzenlenen operasyon 93 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 13'ünü yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

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