32 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı , FETÖ 'ye yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda 72 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt sorumlularıyla irtibat halinde oldukları, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finansman sağladıkları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirtildi.

Gözaltına alınan 72 zanlıdan 41'i tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, FETÖ ve yapılanmalarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.