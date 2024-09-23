32 ilde uyuşturucu operasyonu: 125 sokak satıcısından 63'ü tutuklandı

32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-40' operasyonlarında 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 125 zehir taciri ve sokak satıcısından 63’ü tutuklandı.

32 ilde uyuşturucu operasyonu: 125 sokak satıcısından 63'ü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından 'Narkoçelik-40' operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 125 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 63’ünün tutuklandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, şüphelilerin 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade ederek, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

Yolcu otobüsüne çarpan otomobil takla attı: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yolcu otobüsüne çarpan otomobil takla attı: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Arabasının önü kesip av tüfeği ile vurulan genç hayatını kaybetti

Arabasının önü kesip av tüfeği ile vurulan genç hayatını kaybetti

Burdur’da park halinde freni boşalan tır 5 araca çarptı: 1 yaralı

Burdur’da park halinde freni boşalan tır 5 araca çarptı: 1 yaralı

Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: Bir polis şehit olurken, biri polis iki kişi yaralandı

Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: Bir polis şehit olurken, biri polis iki kişi yaralandı

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Eylül 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...