32 ildeki FETÖ operasyonunda 59 tutuklama
29.11.2025 10:23
NTV - Haber Merkezi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 92 şüpheliden 59'u tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik son bir haftada 32 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; operasyonlarda FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüphelini yakalandığını bildirdi.
Şüphelilerden 59’u tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Operasyonların yapıldığı iller ise şunlar:
“Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak.”