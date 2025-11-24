32 kente sağanak uyarısı
24.11.2025 07:00
Son Güncelleme: 24.11.2025 07:55
NTV - Haber Merkezi
Meteorolojik verilere göre bugün 32 ilde sağanak yağış görülecek. Muğla, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yağışlar kuvvetli olacak, hava batı ve iç kesimlerde 3-5 derece soğuyacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşecek.
İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce, Yalova, Bolu, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Çorum, Samsun, Sinop, Amasya ve Mersin'de sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde ise sis bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Edirne 15 derece.
- İstanbul 15 derece.
- Denizli 18 derece.
- İzmir 21 derece.
- Adana 27 derece.
- Ankara 14 derece.
- Samsun 20 derece.
- Malatya 9 derece.
- Diyarbakır 16 derece.
- Gaziantep 19 derece.