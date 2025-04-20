32 kilo metamfetamin ile yakalandı
Van Ferit Melen Havalimanı'nda 32 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ferit Melen Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu iki kişiyi şüphe üzerine durdurdu.
Şüphelilerin üzerlerinde ve valizlerinde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 32 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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