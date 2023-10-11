32 suç kaydı olan zanlı polisi şehit etti: Suç cezasız mı kalıyor?

Onlarca suç kaydı olanlar, başka bir ifadeyle suçu meslek haline getirenler, sabıka kayıtlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

31 yaşındaki polis memuru Cihat Ermiş ihbar yapılan adrese gittiğinde 32 suç kaydı olan zanlı tarafından açılan ateşle şehit oldu. Ancak bu olay ilk değil. Polis memurları, Hakan Telli, Abdulkadir Güngör, Ayhan Ölçer, Barış Göl ve Erhan Gökteke farklı yıllarda ve farklı illerde suç makinesi haline gelmiş, cezevine girse de kısa sürede serbest kalan zanlılar tarafından şehit edildiler. Üstelik sadece güvenlik güçleri de değil, birçok vatandaş da bu suçların hedefi heline geliyor.

Avukat Serkan Günel, "6 ay ile 2 yıl arasında cezalarla karşı karşıya kalınması karşısında bu kişilerin cezaevinde geçirdiği sürelerin aslında bir yılı 6 ayı bulmadığı durumlar söz konusu olabiliyor. Bu kişiler koşullu salıverilme ve denetimli serbestlikten yararlanıyorlar dışarda geçirdikleri sürede de kanunun öngördüğü yeterli sonucun alınamadığı durumlarla karşı karşıyayız." diye konuştu.