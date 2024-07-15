32 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari AVM'de yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranmaları olan Ebru Uçakdağ Dallıca Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de, Yasin Karahan  ise Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalandı.

32 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari AVM'de yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranmaları olan Ebru Uçakdağ ve Yasin Karahan'ı yakalamak için başlattığı teknik ve fiziki takip sonucu yerlerini tespit etti.

47 farklı hırsızlık suçundan toplam 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ebru Uçakdağ, 1 yıllık teknik ve fiziki takip sonucu bugün 8 saatlik bir çalışma ile Dallıca Mahallesi'nde bulunan bir 'de yakalandı.

19 farklı hırsızlık suçundan toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin Karahan ise, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından bugün Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalandı.

Ebru Uçakdağ ve Yasin Karahan, akşam saatlerinde sevk edildikleri nöbetçi mahkamace tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Muğla'da tur midibüsü kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Trafik denetimlerinde 7 bin 620 araca ceza

Trafik denetimlerinde 7 bin 620 araca ceza

Kiracı evden ayrılmak isteyince 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirdiler, domuz bağı ile bağladılar

Kiracı evden ayrılmak isteyince 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirdiler, domuz bağı ile bağladılar

FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 74 gözaltı

FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 74 gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...