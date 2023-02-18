32 yıl önce kaldığı cezaevine bu kez depremzede olarak geldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen iller arasındaki Malatya’da da çok sayıda bina yıkılırken bir çok bina ise hasar gördü.

Bin 393 kişinin yaşamını yitirdiği Malatya’da evsiz kalanlar çadır kent, kamu kurum ve kuruluşları, toplu ulaşım araçları ya da buldukları uygun yerlere sığındı. Merkez Yeşilyurt ilçesinde Kültür Merkezi olarak kullanılan eski cezaevi de evsiz kalan birçok kişiyi barındırıyor.

