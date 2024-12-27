320 bin liralık ameliyat malzemesi çalan hırsız yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir otomobilden yaklaşık 320 bin TL değerindeki 710 adet ameliyat malzemesi çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına sonrasında ise polise yakalandı.

320 bin liralık ameliyat malzemesi çalan hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan bir otomobil içerisinden yaklaşık 320 bin TL değerinde ameliyat malzemesi çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine 'Otodan ' ve 'Mala Zarar Verme' konuları ile ilgili Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi M.B. (44) yakalanırken, aramalarda ise 710 adet ameliyat malzemeleri ele geçirildi. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...