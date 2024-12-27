320 bin liralık ameliyat malzemesi çalan hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan bir otomobil içerisinden yaklaşık 320 bin TL değerinde ameliyat malzemesi çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine 'Otodan Hırsızlık' ve 'Mala Zarar Verme' konuları ile ilgili Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi M.B. (44) yakalanırken, aramalarda ise 710 adet ameliyat malzemeleri ele geçirildi. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.