324 Türk vatandaşı Kabil'den tahliye edildi

DHA 16.08.2021 - 17:02
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na inmişti.
Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.
Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapılacak.
Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinaya girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.