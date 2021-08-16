324 Türk vatandaşı Kabil'den tahliye edildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

DHA 16.08.2021 - 17:02

324 Türk vatandaşı Kabil'den tahliye edildi

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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na inmişti.

Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapılacak.

Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinaya girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

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