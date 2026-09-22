325 bin liralık altın ve gözlük çalan 2 kadın Bulgaristan’a kaçtı

Eedirne'de, Bulgaristan uyruklu 2 kadın şüphelinin kuyumcu dükkanından altın ile gözlükçüden de gözlük çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Toplam değeri 325 bin lira olan altın ve gözlük çalan şüphelilerin ülkelerine kaçtığı belirlendi.

Kentte 16 Eylül'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki kuyumcudan altın ve gözlükçüden de gözlük hırsızlığı yapıldı. Önce kuyumcuya müşteri gibi giden 2 kadın, altın alma bahanesiyle ürünlere baktı.

Kadınlardan biri kuyumcuyla döviz kurları üzerinden pazarlık yaparken, diğeri vitrindeki altınları aldı.

Dükkandan çıkan kadınlar, daha sonra aynı caddedeki gözlükçüye gidip, vitrindeki gözlüğü çaldı. İki olay da iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kuyumcu dükkanından çalınan altınların değeri 300 bin, gözlüğün ise 25 bin lira olduğu belirtildi.

Toplam 325 bin liralık altın ve gözlük çaldılar.

ÜLKELERİNE DÖNMÜŞLER

İş yeri sahiplerinin başvurusu üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği çalışmada şüphelilerin Bulgaristan uyruklu R.N.N. (27) ve N.N.I. (32) adlı kadınlar olduğu belirlendi. Şüphelilerin hırsızlıkların ardından Bulgaristan'a döndüğü belirlendi.

Polis, olaylarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor