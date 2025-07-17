32 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 572 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 394 bin 537 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 572 düzensiz göçmen yakalandı.



Denetimlerde, 27 bin 108 personel, 8 bin 640 ekip ile 5 bin 673 noktada; 4 bin 329 metruk bina, 8 bin 64 umuma açık yer, 446 terminal ve 5 bin 551 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 390 yer kontrol edildi.



Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

