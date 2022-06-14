32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat), Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan uyarılarda vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MGM'nin internet sitesinde paylaşılan haritaya göre 28 il için sarı ve 4 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Buna göre, Amasya, Antalya, Artvin, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya,

Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman için sarı kodlu uyarı yapılırken Osmaniye , K.Maraş, Hatay ve Adana için turuncu kodlu verildi.

