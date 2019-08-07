33 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.



Türkiye'nin dört bir yanından Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, bayram için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde sınır kapısına geliyor.

Suriyeliler nedeniyle sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. Burada kurulan çadırlarda, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince işlemleri tamamlanan Suriyelilerden 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor.

İşlemlerini tamamlayan Suriyeliler buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanına gidiyor.



Bayramın yaklaşmasıyla sınırlardaki yoğunluğun daha da arttığı bildirildi. Son rakamlara göre bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 33 bini buldu. 9 Ağustos Cuma akşamına kadar bu sayının 40 bini bulması bekleniyor.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 31 Aralık Salı günü saat 17.00'de tamamlanacak.



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