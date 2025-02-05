33 dakika arayla katliam kazaların TIR şoförlerine 15'er yıl hapis istemi

Mardin’de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada savcı mütalaasını sundu.



Mütalaada, TIR şoförleri Yunus Şataflı ile Umut Gündüz'ün iniş eğimli yolda ilerlerken araçların teknik özellikleri, yükü ve yol yapısını dikkate alarak uygun vites ve hızla sürdürmeye yeterli özeni göstermedikleri, sık fren kullanımı ile aracının fren sisteminin ısınmasına ve fren etkisinin zayıflamasına sebebiyet verdiklerine dikkat çekildi.



Şoförler, asli derecede kusurlu bulundu.

Sanıkların yüksek eğimli yolda hatalı vites kullanımı ve fren aşınmasını göz ardı ettiklerine dikkat çekilen mütalaada, sanıkların sevk ve idarelerindeki araçlar ile ilerlerken hız sınırlarını ve trafik levhalarını dikkate almadıkları ifade edildi.



Mütalaanın devamında, TIR şoförleri Yunus Şataflı ile Umut Gündüz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 85/2 maddesi gereğince "Birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebep olma" suçlaması ile 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

BERAAT TALEP EDİLDİ



Mütalaada, firma sahipleri K.G., M.A. ve K. M. G. hakkında ise beraat kararı verilmesi talep edildi. NE OLMUŞTU?



Kaza, 20 Ağustos 2022'de Derik ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp, devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.



33 DAKİKA SONRA İKİNCİ KAZA



Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu.

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Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 47 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu.