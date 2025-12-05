33 ildeki DAEŞ operasyonunda 51 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DAEŞ'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 33 ilde son 2 haftada DAEŞ'e yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, geçmiş dönemlerde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan 233 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 51’i tutuklandı ve 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.