33 yaşındaki Dilek Tahtalı corona virüsten hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün yol açtığı kayıplar giderek artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün corona virüse ilişkin son bilgileri paylaştı. Koca "Türkiye'de corona virüsten can kaybı 59'a yükseldi, 561 yeni tanı ile toplam vaka sayısı 2 bin 433'e ulaştı" açıklamasını yaptı.

Hürriyet'in haberine göre hayatını kaybedenlerden biri de 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'ydı.

İstanbul’da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Tahtalı, yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Çocukluktan itibaren romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan Dilek’in durumu önceki gün ağırlaştı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. CHP 24’üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın yeğeni olan Dilek Tahtalı, Amasya’da toprağa verildi.

Tahtalı 18 gün önce sosyal medyadan şu paylaşımları yapmıştı.



‘GECELERİ UYUTMUYOR’



“Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım”, “Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri...”

AİLESİNDE CORONA VİRÜS BULGUSUNA RASTLANMADI

Eski CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, 33 yaşında vefat eden yeğeninin epikriz raporunda “CovId-19” tanısının yazılı olduğunu söyledi. Topal, çocukluktan romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan yeğeninin özel bir hastenenin hasta kabul bölümünde kayıt görevlisi olarak çalıştığını, 10 Mart’ta ağır grip rahatsızlığı görüldüğünü belirtti. O tarihten itibaren yoğun bakıma aldırmak için birkaç hastane dolaşmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Topal, merhumenin karantinada olan anne ve babasının testinde CovId-19’a rastlanmadığını, durumlarının iyi olduğunu, karantina sürelerinin bugün dolacağını bildirdi. Topal, Amasya’daki defin işleminde özel bir yöntem veya kimyasal kullanılmadığını, muhtemelen cenazenin yalıtımlı poşete konulduğunu söyledi.

SICAK VE NEM VİRÜSÜ BİTİRECEK Mİ?