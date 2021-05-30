33 yaşındaki kadın 25 bıçak darbesiyle öldürüldü

Samsun'da 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Kamile Y., eşi Faruk Y. tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil zanlısı koca gözaltına alındı.

İHA 30.05.2021 - 11:01

33 yaşındaki kadın 25 bıçak darbesiyle öldürüldü

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Samsun'un Bafra Faruk Y. isimli katil zanlısı, eşi Kamile Y.'yi 25 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Faruk Y. (36) ve eşi Kamile Y. (33) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Faruk Y., 2 çocuk annesi eşi Kamile Y.'yi bıçakladı.

Sesleri duyan komşuları polise ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan koca ise polis ekiplerince Alpaslan Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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