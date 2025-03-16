33 yaşındaki öğretmen kansere yenildi

Çorum'da özel bir eğitim kurumunda görev yapan evli ve iki çocuk babası Hüsamettin Aksekili (33), bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Aksekili, tüm çabalara rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Acı haber, öğretmenin ailesi ve öğrencileri başta olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Aksekili'nin cenazesi, memleketi Bayat ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.