33 yıl hapis cezasıyla aranan eski DBP'li tutuklandı

Batman'da ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 33 yıl hapis cezasıyla aranan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Şükrü Tapkan tutuklandı.



2018-2019 arasında DBP İl Eş Başkanı olan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan’ 33 yıl hapis cezasıyla aranan Şükrü Tapkan Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.



JASAT ve Suçeken Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından aynı gün adliyeye sevk edilen Tapkan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

