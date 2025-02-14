33 yıldır kayıp olan kadın aranıyor: Ağabeyi ve yengesini öldüren adam kız kardeşini de mi öldürdü?

Kayseri'de 19 Mayıs 2021 tarihinden bu yana kayıp olan Firdevs Öztürk-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda çiftin öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, 10 Haziran 2021'de çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesi'ndeki evlerinde arama yaptı. Bahçedeki tandırın olduğu alanda yapılan kazı sonucu çiftçin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, yengesi Necla Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Emniyette ifade veren Yusuf Turhan, cinayeti itiraf ederek, ağabeyini kabloyla boğarak öldürdüğünü söyledi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Tandıra gömülen çiftin cinayetinde 2 tutuklama, 1 adli kontrol

Adliyeye sevk edilen şahıslardan maktul Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ve yeğeni Bedirhan Turhan tutuklanırken, yengesi Necla Turhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, ağabeyini öldüren Yusuf Turhan'a biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası verirken, Bedirhan Turhan'a ise iki kez müebbet hapis cezası verdi. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanık Necla Turhan ise beraat etti.

KARDEŞİNİ DE Mİ ÖLDÜRDÜ?



Katil zanlısı 1992'den beri kayıp olan kardeşi için de hakim karşısında

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında en son 1992 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında ‘yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 3. Ağır Ceza

Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Turhan, "Ben, annem, Mustafa ve ağabeyim 'Pire Mehmet' lakaplı Mehmet Turhan, Adana'nın Hacıbey Mahallesi'ne gittik. Ahmet Yaşar'ı evinden aldık. Ahmet Yaşar, Havva'nın Adana merkezde Alican isimli birinin yanında olduğunu söyledi. Alican, Havva'nın evinde olmadığını bize söyledi. Evden çıktık ve arabaya bindik. Bir saat sonra geri geldik, yine kapıyı çaldık. Aynı kişi kapıyı açtı. Ağabeyim ve Mustafa da silahlarla eve hücum etti. Annem de evin içerisinde kız kardeşim Havva'yı arıyordu. Annem ‘Havva'yı buldum' dedi. Havva'yı aldık ve oradan uzaklaştık ve Kayseri'ye geldik. Ağabeyim Mehmet Turhan, ‘Havva benim evimde kalacak' dedi. Havva da orada kaldı" ifadelerini kullandı.