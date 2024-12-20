34 aracın lastiğini kestiler: 2 gözaltı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçakla 34 aracın lastiğini kesen 2 şüpheli gözaltına alındı.

34 aracın lastiğini kestiler: 2 gözaltı

Sarıçam Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve traktörün de arasında olduğu 34 aracın lastiği gece saatlerinde 2 kişi tarafından bıçakla kesildi.

Araçlarının lastiği zarar gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlılar Feyzullah K. ve Alper Ö. adreslerinde gözaltına alındı.

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