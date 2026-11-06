34 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 81 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanlığı 'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 34 ilde düzenlenen operasyonlarda 81 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı belirtildi.

Yakalananlardan 63'ü tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, il jandarma komutanlıklarının asayiş, otoyol ve komando timleriyle karadan gerçekleştirilen çalışmalarda 111 araç, 10 bot ve bot motoru ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi, sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelenin insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatleri gözeten bir anlayışla sürdürüldüğü belirtildi.