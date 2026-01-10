34 ildeki FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik jandarma ekiplerince 34 ilde iki haftadır devam eden operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 77 şüphelinin terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüklerinin, ankesörlü telefonlarla örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunduklarının, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Şüphelilerden 43'ünün tutuklandığı, biri hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Şüpheliler, cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”