34 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ankara'da hakkında 34 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

34 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Komutanlığının açıklamasına göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 20 ayrı suç kaydı bulunan ve kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan İ.G'nin Mamak'ta olduğunu belirledi.

Ayrıca İ.G'nin, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 Eylül'de firar ettiği ve hakkında 34 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

JASAT ekibinin çalışmaları sonucu yakalanan İ.G, adli işlemlerin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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