34 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda hakkında "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 34 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası aranan T.Ç.'nin yerini tespit etti.



Dün operasyon düzenleyen ekipler, T.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan T.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.