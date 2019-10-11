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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.



Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ya ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.



Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor. F-16 savaş uçağı tarafından bir doçka mevkii vurularak yok edildi.

Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vuruldu, bölgeden yer yer duman yükseldi.



Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.



Öte yandan, sınır hattına gönderilen tankların sevkiyatı da devam etti.

YPG KİLİSEYİ ÜS OLARAK KULLANIYOR

Güvenlik kaynaklarına göre YPG, Tel Abyad'da bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı.

13 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Harekatta bugün Resulayn ilçesinin Tel Halef ve Asfar Neccar YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Harekat kapsamında Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 13 köy terörden arındırıldı.

Dünkü operasyonlarda Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini belirterek, ''Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız" dedi.

Bu arada terör örgütü YPK/PKK'nın, Tel Abyad ilçesindeki pususunda Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı şehit oldu.

VİDEO: BİR DOÇKA MEVZİİ F-16 İLE YOK EDİLDİ (NTV EKİPLERİ SINIR HATTINDA)