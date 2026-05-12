35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 108 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı.

Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 zanlı yakalandı, aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

SİTELERE ERİŞİM ENGELİ

Ayrıca, yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplamda 5 bin internet sitesine erişim engeli getirildi.

AVCI İLE ANALİZ EDİLDİ

Operasyonda yapay zeka destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) kullanıldı.

108 zanlının yakalandığı operasyon öncesinde çeşitli gruplardaki 600 bin mesaj AVCI'nın desteğiyle analiz edildi. Bu sayede şüphelilerin profilleri, adresleri ile yaptıkları faaliyetler ortaya çıkarıldı.

GÜRLEK: KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Sanal dünyada kirli bir ağın daha bertaraf edildiğini dile getiren Bakan Gürlek, "Devletimizin kurumları; vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır." dedi.

Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğine işaret etti.