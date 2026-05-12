35 ilde yasa dışı bahis operasyonu. 108 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yapay zekâ destekli programlar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine erişimin engeli getirildi.

İstanbul merkezli toplam 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.