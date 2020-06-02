35 ilde FETÖ operasyonu: 118 gözaltı kararı

NTV Haber - Anadolu Ajansı 02.06.2020 - 09:42 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 10:19
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 35 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 98'i muvazzaf asker 118 şüpheliden 44'ü yakalandı.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Gözaltı kararları etkin pişmanlık hükümlerinden faydanalan örgüt üyelerinin ifadeleri doğrultusunda ve mevcut yürütülen incelemeler sonrasında verildi.
Şüphelilerin örgütün mahrem yapılanması içideki sivil yöneticilerle büfe ve market tarzı yerleden ankesörlü hatlar üzerinden iletişime geçtiği iddia ediliyor.