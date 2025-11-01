35 kiloya ulaştı: Kimyasal kullanmadan doğal yöntemle ürettiler

Hasat edilen kabaklar ilçe merkezine getirilip satılırken, vatandaşlar özellikle tatlı yapımında ve sindirim sağlığı için tercih ediyor.



Elazığ'ın Palu ilçesinde ata tohumu ile yetiştirilen dev kabaklar, doğal yöntemlerle büyütülerek 35 kiloya kadar ulaşıyor. Yüzyıllardır aynı yöntemle ekilen kabaklar, herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmadan yalnızca bol su verilerek yetiştiriliyor.



İlçeye bağlı köylerde yetiştirilen kabaklar, hasat sonrası Palu ilçe merkezine getirilerek satıcılara teslim ediliyor.



İlçe esnaflarından Arif Meydan, "Kabakların kilosu 15 liradır. Atadan kalma 100 yıllık tohumları alıp ekiyoruz. Organiktir ve hiçbir tarımsal ilaç kullanmadan yetiştiriyoruz. 35 kiloya kadar çıkıyor. Hiçbir ilaç kullanılmıyor sadece suluyoruz. Bol su veriyoruz ve kendiliğinden yetişiyor. Kabaktan tatlı yapılıyor" dedi.