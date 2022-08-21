35 kişinin öldüğü 2 kaza soruşturuluyor: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Türkiye dün Gaziantep ve Mardin’den gelen iki kaza haberiyle yasa boğuldu. İki şehirde de kaza yapan araçlara yardıma gidenler faciayı yaşadılar. Mardin’deki kazada 20, Gaziantep’teki kazada 15 kişi hayatını kaybetti.





BAKAN SOYLU: EKSİK GÖRÜRSEK BEDELİNİ ÖDETİRİZ



Soruşturmaya dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.



Kazaların ardınan bölgeye intikal ettiklerini belirten Soylu, "Kaza kurbanlarımız ailelerini yalnız bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.



Mardin'de de kaza olan yolda bir eğim olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızın Mardin'deki çevre yolu talebine cevap vereceğiz. Ulaştırma Bakanlığımız buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacak" dedi.



Kazada üçüncü bir TIR'ın varlığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu açıklayan Soylu, Soruşturmalar, aracın teknik özelliklerinden yolun duruma kadar çok yönlü olarak devam ediyor. Tek bir eksik bile görsek bedelini ödetiriz" dedi.



OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.



Kazada yaralanan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş ise gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" dediği öğrenildi.



Otobüs şoförü Memiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kaza ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yönlü soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda görevlendirilen 3 savcı, detaylı inceleme yürütüyor. Olay yerinde inceleme yapıp, hayatını kaybedenlerin otopsilerine katılan savcılar, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.