35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
14.03.2026 16:34
Son Güncelleme: 14.03.2026 16:37
Ezgi Apartmanı'nın alt katında bulunan pastanede gerçekleştirilen tadilatların binanın statik yapısını bozduğu belirtilmişti.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın firari sanığı Muğla'da yakalandı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinde yıkılan Ezgi Apartmanı'na ilişkin soruşturmanın firari sanığı Ertan Danacı, Muğla'da yakalandı.
Gelişmeyi Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü duyurdu.
876 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın altında bulunan Kervan Pastanesi'nin iç mimarı olan Danacı'nın 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.
Danacı, sekiz aydır firari durumdaydı.
TUTUKLANDI
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Danacı'nın dün Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı ve kente getirildiği bildirildi.
Açıklamada firari iç mimarın sevk edildiği adliyede tutuklandığı ve cezaevine konulduğu ifade edildi.