3,5 milyon liralık vurgun... Bir hafta içinde iki defa dolandırıldı

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde yaşlı kadından aldığı 47 bin 660 euro ile birlikte yakalanan E.Ç. ve dolandırıcılık olayına karışan M.Ç. isimli ikinci şüpheli de tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüpheliler, tutuklandı.

5 KİŞİ DAHA KARIŞMIŞ

Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet asayiş şubesi ekipleri Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın devamında dolandırıcılık olayına 5 kişinin daha karıştığını belirledi.

4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından olayının diğer şüphelileri olan İ.K., H.A., N.A., C.Y.C. ve Y.A. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İ.K.'nın daha önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.

Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda diğer şüpheliler H.A., N.A., C.Y.C. ve Y.A. isimli şüpheliler yakalandı.

Amasya'ya getirilen şüpheliler Merzifon Adliyesine sevk edildi. İ.K, H.A, N.A.'nın tutuklandığı, C.Y.C. ile Y.A.'nın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.