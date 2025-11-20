3,5 milyon liralık vurgun... Bir hafta içinde iki defa dolandırıldı
20.11.2025 13:07
İHA
Amasya'da kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı kadını bir hafta arayla toplamda 3,5 milyon lira dolandırdı.
Dolandırıcılar bu defa ağlarına 78 yaşındaki yaşlı kadını düşürdü.
Geçen temmuz ayında Amasya'nın Merzifon ilçesinde S.K. adlı kadın, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından aranıp kimlik bilgilerinin başkalarının eline geçtiği yalanına inandı.
Bankadaki para ve evdeki ziynet eşyalarını evine gelen sözde polislere teslim eden yaşlı kadın, dolandırıcılara 500 gram altınını verdi.
Yaşlı kadın bir hafta sonra da aynı şüphelilere 47 bin 660 euro parasını kaptırdı.
Bankaya yakın meydanda dolandırıcının kendisini fark eden bir adamdan kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde yaşlı kadından aldığı 47 bin 660 euro ile birlikte yakalanan E.Ç. ve dolandırıcılık olayına karışan M.Ç. isimli ikinci şüpheli de tespit edilerek gözaltına alındı.
Şüpheliler, tutuklandı.
5 KİŞİ DAHA KARIŞMIŞ
Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet asayiş şubesi ekipleri Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın devamında dolandırıcılık olayına 5 kişinin daha karıştığını belirledi.
4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından olayının diğer şüphelileri olan İ.K., H.A., N.A., C.Y.C. ve Y.A. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İ.K.'nın daha önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.
Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda diğer şüpheliler H.A., N.A., C.Y.C. ve Y.A. isimli şüpheliler yakalandı.
Amasya'ya getirilen şüpheliler Merzifon Adliyesine sevk edildi. İ.K, H.A, N.A.'nın tutuklandığı, C.Y.C. ile Y.A.'nın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.