35 saat sonra cesedi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 61 yaşındaki Ramiz Göktaş'ın cansız bedeni Boğazköy Barajı'nda bulundu.

Dün sabah saatlerinde İnegöl'den otostopla ilçe kırsalındaki Hamzabey Mahallesi'ne giden Göktaş'a ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ile İNDAK Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler Boğazköy Barajı'nda su altı kamera sistemleriyle inceleme yaptı.

Akşam saatlerinde Göktaş'ın cansız bedeni Boğazköy Barajı'nda bulundu.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.